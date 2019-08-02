كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تؤكد التوصل إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، اليوم الجمعة، أن البيان الختامي لمفاوضات (أستانا-13) سيتضمن الإشارة إلى توصل حكومة سوريا والمعارضة إلى حل وسط حول اللجنة الدستورية.

وقال مدير دائرة آسيا وإفريقيا في الخارجية الكازاخية يرجان موكاش - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "في الماضي كانت هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة الدستورية، والآن يبدو أن ممثلي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة قد توصلوا إلى حل وسط بشأن اللجنة، ويجري حاليا إعداد نص يتضمن الإشارة إلى ذلك".

وأضاف موكاش، أن الخلاف كان يدور حول أسماء آخر 6 مرشحين، مؤكدا أنه تم التوافق عليها.

وكانت الوكالة السورية للأنباء "سانا" قد نقلت أمس عن عسكري سوري قوله: إنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شريطة أن يطبق اتفاق سوتشي الذي يقضي بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.