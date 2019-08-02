الكاروشي لـ”اليوم24″: أنا في كامل جاهزيتي البدنية واهتمام الجيش الملكي يشعرني بالفخر

كشفت بعض المصادر أن فريق الجيش الملكي لكرة القدم، بقيادة مدرب الفريق العسكري عبد الرحيم طاليب، يضع في اهتماماته التعاقد مع اللاعب عادل الكروشي لتعزيز صفوف “الزعيم” خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت المصادر ذاتها أنه بالرغم من ضم النادي للاعب الجيراري، إلا أنه يبحث عن التعاقد مع الكاروشي لخبرته الكبيرة، سواء مع الدفاع الجديدي أو الرجاء الرياضي، ناهيك عن حمله القميص الوطني، والتي ستشكل الإضافة للجهة اليسرى للكتيبة العسكرية.

وفي تصريح لـ”اليوم24″، قال صاحب 33 عاما، إنه تلقى عروضا من مجموعة من الأندية تنشط في البطولة الاحترافية، مشيرا أن ارتباط اسمه بالانتقال لفريق من حجم الجيش الملكي يشكل فخرا بالنسبة له، نظرا لقيمة وعراقة الفريق داخل المغرب وخارجه.

وأضاف الكاروشي، أن أي لاعب يحلم باللعب في صفوف الفريق العسكري، مؤكدا أنه في كامل الجاهزية بدنيا وتقنيا للعودة مجددا لأجواء التباري ومساعدة الفريق الذي سيحمل قميصه خلال الفترة القادمة.