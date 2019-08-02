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أقامت الفنانة هدى سعد، ليلة الخميس-الجمعة، حفل ختان لطفلها، حضرت فيه التقاليد المغربية بقوة، واستضافت عددا من الفنانين والنجوم.
واستغلت هدى سعد المناسبة، للاحتفال بافتتاح فندقها، وكذلك الاحتفال بزفافها، رغم أنها مرتبطة بزوجها منذ سنوات.
وحضر للحفل عدد من المشاهير، من بينهم إكرام العبدية، وشيماء عبد العزيز، وعبد الرحيم الصويري، وسناء مرحاتي.
وقدمت هدى سعد أغنية هدية لابنها فارس بمناسبة ختانه.
يذكر أن ابن هدى سعد فارس، يبلغ من العمر حوالي سنتين، وهو ثمرة ارتباطها بزوجها الذي يشتغل نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
كانت هذه تفاصيل خبر هدى سعد تحتفل بختان ابنها وسط النجوم.. قدمت أغنية هدية له-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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