أمريكا تُشيد مقرا جديدا لقنصليتها بالبيضاء.. يمتد على مساحة 3 هكتارات

أعلنت القنصلية العامة الأمريكية بالدار البيضاء، أمس الخميس، عن تشييد مقرًا جديدًا لها بالدار البيضاء، بمنطقة “كازا أنفا” إذ سيمتمد على مساحة 3 هكتارات، وأبدت القنصلية الأمريكية رغبتها في جذب عدة شركات مغربية لتشييد المقر الجديد، والذي ذكرت أنه سيرتكز بناءه على الثقافة المعمارية المغربية.

ونظمت القنصلية الأمريكية بتعاون مع مكتب عمليات البناء التابع للخارجية الأمريكية، يومي 25 و 26 يوليو بأحد الفنادق بالدار البيضاء لقاءً استقطب حوالي 15 شركة مغربية أبدت رغبتها في التعاون مع الشركات الأمريكية التي وقع عليها الاختيار لتشييد المقر الجديد،وتقول القنصلية الأمريكية إن تنظيم هذا الحدث غايته جذب اهتمام الشركات والموردين الراغبين في المشاركة في تشييد المبنى الجديد.

وقالت جنيفر راسامانيانا، القنصل العام الأمريكي في الدار البيضاء، إن فريقها ينتظر بفارغ الصبر المبنى الجديد: “تواصل الدار البيضاء تطورها كمركز رفيع المستوى للأعمال والإعلام والتجارة والسياحة، لذا وجب أن يرقى مقرنا الدبلوماسي الجديد أيضًا لمعايير رفيعة المستوى. نحن متحمسون جدًا لهذا المشروع الذي يمثل التزامًا كبيرًا نحو مواصلة تطوير الشراكة التاريخية بين الولايات المتحدة والمغرب وتعزيزها.”

وسيشغل المجمع الحديث الذي يتألف من عدة مباني ما يناهز3 هكتارات من منطقة كازا أنفا، وهو مشروع متعدد الاستخدامات قيد التطوير بالقرب من موقع مطار الدار البيضاء السابق. وجابت الشركة المعمارية التي صممت المشروع ربوع المغرب كي تُدخِل في تصميم القنصلية الجديدة عناصراً مستوحاة من التقاليد المعمارية المغربية،ومن المتوقع أن يبدأ البناء في النصف الثاني من عام 2020.