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بدأت إدارة مارينا الرباط سلا، منذ يوم أمس الخميس، فرض الأداء على مستعملي موقف السيارات، بعدما ظل الدخول إليه مجانيا منذ سنوات، حيث يعتبر هذا الفضاء المتنفس الوحيد للعائلات والأسر من سكان ضفتي أبي رقراق.
وتفاجئ مرتادو هذا المرفق السياحي بفرض مبلغ 5 دراهم ثمنا للتذكرة عن كل ساعة تقضيها السيارات في الموقف المذكور، وفق ما عاينه “اليوم 24″، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف المواطنين، وكذا مسيري المقاهي الذين سيتأثرون بشكل سلبي بهذا القرار.
ورأى مواطنون في التراجع عن مجانية موقف السيارات قرارا مجحفا يستهدف الطبقة المتوسطة من المجتمع التي تستفيد من هذا المرفق، فيما يتوقع مسيرو المطاعم والمقاهي أن تضرب الخطوة السياحة الداخلية بدل تشجيعها كما هو منتظر من هذه المنشآت، مناشدين السلطات المحلية بالتدخل للتراجع عن هذا القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر إدارة مارينا سلا تفرض الأداء في موقف السيارات وتثير غضب المواطنين..5 دراهم للساعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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