طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الجمعة، أن يظل الطقس حارا بالجنوب الشرقي للبلاد، ونسبيا حارا بالمنطقة الشرقية ومحليا بالسهول الداخلية، فيما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال الليل والصباح مصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة محليا بالسواحل.

وخلال الظهيرة ستتمركز سحب غير مستقرة شيئا ما فوق مرتفعات الأطلس المتوسط وبالمنطقة الشرقية حيث ستعطي قطرات مطرية متفرقة وأحيانا رعدية، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي ربوع المملكة، مع احتمال هبوب زوابع رملية محلية بجنوب البلاد وبالجنوب الشرقي.

وستكون الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما وستهب من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي للمملكة ومن القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة شمالية إلى غربية أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 17 و22 درجة بشمال ووسط المملكة وأيضا بالأقاليم الجنوبية، وما بين 23 و28 درجة بالجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 25 و30 درجة جوار السواحل وبالمرتفعات، وما بين 30 و35 درجة بسهول المحيط الأطلسي والريف وسوس وبشمال الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 35 و40 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية ومنطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 40 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي.