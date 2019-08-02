تهديدات ترامب تدفع اليوان الصيني إلى الانخفاض

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له هذا العام أمام الدولار بعد تهديد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية، حيث اقترب من كسر مستوى سياسي حساس عند سبعة يوان مقابل الدولار.

انخفض اليوان إلى 6.950 أمام الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ كانون أول/ ديسمبر، يوم الجمعة ولكنه تعافى قليلاً بحلول منتصف النهار.

الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في الصراع على الفائض التجاري للصين وطموحاتها التكنولوجية أدت إلى ضغوط هبوطية على اليوان من خلال إثارة القلق بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

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وعد القادة الصينيون بتجنب "تخفيض قيمة العملة التنافسية" لزيادة الصادرات بجعلها أقل كلفة من الخارج.

لكن المنظمين يحاولون جعل سعر الصرف الذي تسيطر عليه الدولة أكثر استجابة لقوى السوق، التي تدفع اليوان إلى الأسفل.