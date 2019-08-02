خسائر قطر ومفاجأة آيفون.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" لهذا اليوم، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة، يبرز: ضغوط أمريكية تستهدف مشاركة ألمانيا في تأمين مضيق هرمز، وبومبيو يؤكد أن واشنطن ستحرم النظام الإيراني من عائدات النفط، وإثيوبيا تكشف لأول مرة مخطط منفذي انقلاب أمهرة الفاشل، والمخطط التركي يلفظ أنفاسه الأخيرة في ليبيا، ونظام أردوغان يواصل الترحيل القسري للسوريين من إسطنبول‎، وسوريا توافق على هدنة مشروطة بإدلب، وتقدم نوعي للجيش الليبي في طرابلس ومقتل قياديين بالمليشيات.

كما تتابعون أيضا: الكونجرس يوافق على مشروع قانون يزيد نفقات الدفاع، واستئناف الاجتماعات بين "العسكري السوداني" والمعارضة، وجوتيريس: العالم سيفقد "مكابح" الحرب النووية بانتهاء "نيو ستارت"، وجريفيث يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاعتداءات الإرهابية على عدن، واليمن يعلن انضمامه للتحالف الدولي ضد داعش.

أما في الاقتصاد فتطالعون: انهيار بورصة قطر وانكماش نشاط المصانع التركية للشهر الـ16 على التوالي، وطهران تستنزف خيارات السيطرة على انفجار الأسعار، وترامب يشعل حرب التجارة مع الصين برسوم صغيرة على سلع بـ300 مليار دولار، والإمارات تصدر لليابان 35% من احتياجاتها النفطية، وتغريدة "ترامب" تشعل أسواق المال والنفط والذهب.

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وإلى الملاعب: مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ ويضع شرطا لبيع ساني.

وفي التكنولوجيا تتابعون: أكبر مفاجآت آيفون 2019.. قلم Stylus.

وفي الفن: "الأم بطلة خارقة".. أبناء أنجلينا جولي سعداء بانضمامها لعالم مارفل، أما في المنوعات: طائرات لرصد السائقين المتهورين في إسبانيا.

للتعرف على مزيد من الأحداث، ستجدون ما يثري معرفتكم في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة ليوم الجمعة 2 أغسطس/آب 2019.

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