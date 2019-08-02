قرقاش: تحرير الكويت نجح بقيادة سعودية تاريخية ودعم عربي ودولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن تحرير الكويت نجح بهمة شيوخها وشعبها، وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية، وبدعم عربي دولي غير مسبوق.

وقال قرقاش في تغريدة عبر تويتر: إن "ذكرى احتلال الكويت (الغزو العراقي الذي بدأ في 2 أغسطس/آب عام 1990) المؤلمة تأتي وسط ظروف إقليمية خطيرة".

وأضاف: "تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك، وبإدراك واعٍ بأن مصيرنا مرتبط".

وكان قرقاش قد قال في تغريدات سابقة: إن "الخليج العربي امتحن في أمنه واستقراره في 2 أغسطس عام 1990، ووقف متحدا بحجم الأزمة، نتذكر الملك فهد وإخوانه، وندرك أن في الموقف الجماعي بقاءنا وازدهارنا".

وأضاف أن "‏التزام الإمارات قيادة وشعبا بأمن الخليج العربي واستقراره العمود الفقري لمنهجنا، في كل مفصل، كان موقفنا ثابتا وواضحا، مصيرنا واحد قولا وفعلا".