أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منذ قليل، عن انسحاب واشنطن رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى مع روسيا، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها. وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً...

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. واشنطن تنسحب رسمياً من معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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