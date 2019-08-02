شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شخصين بانفجارين في بانكوك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (بانكوك)

انفجرت قنبلتان صغيرتان على الأقل في العاصمة التايلندية بانكوك اليوم (الجمعة) مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وأصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب ما قال مركز للإسعاف، فيما أدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة.

وأمر رئيس الوزراء التايلندي برايوت تشان-او-تشا بإجراء تحقيق فوري في الحادث، فيما قال المتحدث باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسيوات إنه تم تشديد الإجراءات الأمنية.