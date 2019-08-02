توقيف 5 اشخاص ابتزوا فتاة قاصر جنسياً وهددوها بنشر صورها ومشاهد فيديو

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بناءً على إخبار مقدّم من إحدى الجمعيات إلى ​النيابة العامة​ الاستئنافية في ​جبل لبنان​، ومُحال إلى ​مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية​ وحماية ​الملكية الفكرية​ في وحدة ​الشرطة القضائية​، حول تعرّض إحدى القاصرات (14 عاما) للاغتصاب والاستغلال الجنسي والابتزاز والتهديد بنشر صور وفيديوهات فاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي"، مشيرة الى أنه "بنتيجة التحقيق المُجرى من قِبل المكتب المذكور، تمكن عناصره من توقيف /5/ اشخاص مشتبه بهم، وهم لبنانيون من مواليد 1994، 1999، 2000 و2001".

وأوضحت أنه "تبين في التحقيق بأن منهم من قام بتصوير القاصر وعرض الصور على أنظار أصدقائه، وآخرين بتهديدها وابتزازها بنشر صورها ومشاهد فيديو فاضحة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​، و​ممارسة الجنس​ معها. أودع الموقوفون ​القضاء​ المختص، بناءً على إشارته".

ودعت المديري المواطنين الى "عدم التقاط صور فوتوغرافية أو تصوير أنفسهم عبر الفيديو بشكلٍ غير لائق، كي لا يقعوا ضحية، فيتم استغلالهم من قبل الاخرين، وعدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، لأن عدم الإبلاغ يؤدّي إلى تمادي المبتزّين في جرائمهم وتكرارها".