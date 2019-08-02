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التفتيش المركزي اطلع منتصف الليل ميدانيا على عدد من المسالخ في اطار وضع خطة لتنظيم القطاع

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جالت المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في ​التفتيش المركزي​، منتصف الليل، برفقة مدير الثروة الحيوانية وفريق من المتخصصين، على عدد من ​المسالخ​ والمذابح للاطلاع ميدانيا على العمل ومدى التقيد بالمعايير وشروط ​الصحة العامة​ لجهة ملاءمة المكان والرقابة على الذبائح من الناحية البيطرية و​المياه​ المستعملة والتوضيب والحفظ والنقل والتخلص من الشوائب و​النفايات​ الناتجة عنها.

ويجري ذلك في اطار دراسة ووضع خطة عمل بالاشتراك مع الاختصاصيين والجهات المختصة لتنظيم هذا القطاع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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