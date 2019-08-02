التفتيش المركزي اطلع منتصف الليل ميدانيا على عدد من المسالخ في اطار وضع خطة لتنظيم القطاع

جالت المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في التفتيش المركزي، منتصف الليل، برفقة مدير الثروة الحيوانية وفريق من المتخصصين، على عدد من المسالخ والمذابح للاطلاع ميدانيا على العمل ومدى التقيد بالمعايير وشروط الصحة العامة لجهة ملاءمة المكان والرقابة على الذبائح من الناحية البيطرية والمياه المستعملة والتوضيب والحفظ والنقل والتخلص من الشوائب والنفايات الناتجة عنها.
ويجري ذلك في اطار دراسة ووضع خطة عمل بالاشتراك مع الاختصاصيين والجهات المختصة لتنظيم هذا القطاع.
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