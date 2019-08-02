التفتيش المركزي اطلع منتصف الليل ميدانيا على عدد من المسالخ في اطار وضع خطة لتنظيم القطاع

جالت المفتشة العامة الصحية والاجتماعية والزراعية في ​التفتيش المركزي​، منتصف الليل، برفقة مدير الثروة الحيوانية وفريق من المتخصصين، على عدد من ​المسالخ​ والمذابح للاطلاع ميدانيا على العمل ومدى التقيد بالمعايير وشروط ​الصحة العامة​ لجهة ملاءمة المكان والرقابة على الذبائح من الناحية البيطرية و​المياه​ المستعملة والتوضيب والحفظ والنقل والتخلص من الشوائب و​النفايات​ الناتجة عنها.

ويجري ذلك في اطار دراسة ووضع خطة عمل بالاشتراك مع الاختصاصيين والجهات المختصة لتنظيم هذا القطاع.