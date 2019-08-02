معوض عرض مع السفيرة الاسترالية في لبنان اوضاع الجالية اللبنانية في استراليا

عرض رئيس “حركة الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​ في دارته في اهدن، مع السفيرة الاسترالية في ​لبنان​ ريبيكا غريندلاي، للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى اوضاع الجالية اللبنانية في ​استراليا​.

كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيلها على مستوى التبادل التجاري والثقافي والتنموي.