معوض عرض مع السفيرة الاسترالية في لبنان اوضاع الجالية اللبنانية في استراليا

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عرض رئيس “حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض في دارته في اهدن، مع السفيرة الاسترالية في لبنان ريبيكا غريندلاي، للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، بالاضافة الى اوضاع الجالية اللبنانية في استراليا.
كما تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وكيفية تفعيلها على مستوى التبادل التجاري والثقافي والتنموي.
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