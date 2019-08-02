نجم: هل يتحمل جنبلاط وارسلان والبلد اشكالا في الحكومة على خلفية حادثة قبرشمون؟

اشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ الى ان البلد محكوم بالتوافق نتيجة التركيبة الطائفية، واعتبر انه يجب ان نعرف كيفية تنظيم حياتنا وان يكون البلد هو اولويتنا. ولفت الى انه بحال لم نثق بالقضاء وببعضنا البعض ينتهي البلد.

وسأل نجم في حديث تلفزيوني، "هل يتحمل النائب ​طلال ارسلان​ ورئيس ​الحزب الاشتراكي​ ​وليد جنبلاط​ والوزير ​اكرم شهيب​ والبلد اذا حصل اشكال في ​الحكومة​ على خلفية حادة ​قبرشمون​؟" واعتبر انه يجب محاسبة الفاسدين قبل فرض ضرائب على الناس، ونسترد بعض الاموال الى خزينة ​الدولة​. وذكر انه عندما جاء رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ في العام 1992 واراد محاربة الفساد قدمت مئات الاستقالات.

ولفت الى انه ليس الوقت اليوم لبحث المادة 95 من الدستور، ولا نستطيع ترك المطار مقابل عدم توظيف اشخاص بسبب ​التوازن الطائفي​، وهذه المادة موجودة بالطائف تعطي المناصفة في الفئة الاولى، وما يقوله ​الرئيس ميشال عون​ اننا لم نصل لمرحلة تطبيق الطائف، الا انه يمكن ان يكون عدد المسلمين ب​التعيينات​ اكثر هذه المرة، والمرة القادمة المسيحيين اكثر.