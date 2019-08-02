دعا رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ الى جلسةٍ في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 17 تشرين الأول 2019 وذلك انطلاقاً من نص الرسالة التي أرسلها فخامة الرئيس الى رئيس المجلس لتفسير المادة 95 من ​الدستور اللبناني​.

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كانت هذه تفاصيل خبر بري دعا لعقد جلسة في 17 تشرين الاول 2019 لتفسير المادة 95 من الدستور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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