الاعفاء من غرامات رسوم السير بنسبة 85 بالمئة لغاية 31 كانون اول 2019

اعلنت ​هيئة ادارة السير​ والاليات والمركبات عن المباشرة باستيفاء رسوم السير مع غرامات مخفضة بنسبة 85 % لغاية 31/12/2019 وذلك بناء لاحكام المادة 34 من القانون رقم 144- موازنة عام 2019.

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