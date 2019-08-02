اهالي جب جنين ينفذون اعتصاما على جسر الليطاني احتجاجاً على تلوث النهر

نفذ اهالي ​جب جنين​ في البقاع الغربي اعتصاماً على جسر ​نهر الليطاني​، احتجاجاً على تلوث نهر الليطاني وزيادة عدد مرضى ​السرطان​ في جب جنين والقرى المجاورة، حيث رفع المعتصمون لافتات تندّد بتقاعس ​الدولة​ في تنظيف النهر، ومطالبين بالاهتمام بصحة الناس.

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