أسود لجنبلاط وجعجع: حبذا لو تستحيا من الشكر المخزي

أشار النائب ​زياد أسود​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الى أن "بين بيك وحكيم ضاع الميت والمميت"، لافتاً الى أن "شكرا على شكر، قتلا على قتل، وغسلا لليدين من يدين منغمستين". ولفت أسود الى ان "حبذا لو تستحي أو تستحيا من الشكر المخزي لقتل الجريمة التي لا يقتلها الا الشكر مرتين".

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