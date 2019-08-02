بنك انكلترا يحذر من "صدمة فورية" للاقتصاد في حال بريكست بدون اتفاق

حذر حاكم بنك انكلترا مارك كارني من أن "بريكست بدون اتفاق كما هو مقرر في 31 تشرين الاول سيسبب "صدمة فورية للاقتصاد البريطاني".
وفي حديث للـ"BBC"، حذر كارني من أنه "لن يعود بإمكان بعض الشركات القيام بعملها وتحقيق أرباح في حال حصل ذلك".في حين ان رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون لم يستبعد احتمال خروج لندن بدون اتفاق من الاتحاد الاوروبي.
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