قتلى وجرحى في هجوم للقاعدة على معسكر الحزام الأمني في أبين

اشار مصدر أمني في محافظة أبين، جنوبي ​اليمن​، الى إن تنظيم "أنصار الشريعة"، الفرع المحلي لتنظيم "القاعدة" في جزيرة العرب، شن هجوما على معسكر للحزام الأمني في مديرية المحفد.

وذكر المصدر، مفضّلا عدم ذكر هويته، أن الهجوم استهدف مقر قوات الحزام الأمني المدعومة من ​الإمارات​ في منطقة الخيالة، و"انتهى بسيطرة عناصر التنظيم على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية". وأوضح بأن "عناصر التنظيم نهبوا الأسلحة وفجروا المقر العسكري".

وبحسب المصدر الأمني، فإن سيطرة التنظيم على المعسكر استمرت لساعات قبل أن تشن قوات الحزام الأمني هجوما مضادا، وتستعيده. وأشار إلى سقوط عدد كبير من قتلى وجرحى من الجانبين، من دون أن تتوفر حصيلة محددة حتى اللحظة.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم ب​سيارة مفخخة​ استهدف مركزا للشرطة في عدن، أودى بحياة 10 جنود على الأقل، وأُصيب فيه أكثر من عشرين آخرين، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.