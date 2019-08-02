لافرينتييف: حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار في إدلب والكرة بملعب المسلحين

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​سوريا​ ​ألكسندر لافرينتييف​ أن "​موسكو​ حصلت على موافقة ​الحكومة السورية​ على وقف ​إطلاق النار​ في منطقة إدلب، وأن الكرة الآن في ملعب المسلحين".

وفي ​مؤتمر​ صحفي له في ختام اليوم الأول من الجولة الـ13 لـ"مفاوضات ​أستانا​"، وصف لافرينتييف نتائج مشاورات بـ"الإيجابية"، مشيرا إلى أنها "ستتيح تحريك الوضع السياسي من نقطة الجمود".

وحول ​إعلان دمشق​ موافقتها بشروط على وقف إطلاق النار في إدلب، شدد على "ضرورة إحلال الاستقرار في المنطقة"، مشيراً الى أن "مفاوضات اليوم لم تتناول موضوع إدلب من ناحية وقف إطلاق النار، بل ركزت على استقرار الوضع هناك وصياغة التدابير للاستمرار في مكافحة المنظمات الإرهابية الموجودة هناك".

وأشار ال "اننا حصلنا على موافقة الحكومة السورية على وقف إطلاق النار والكرة الآن في ملعب المسلحين لأن جزءا كبيرا من إدلب يخضع لسيطرة المنظمات الإرهابية مثل تحرير ​الشام​".