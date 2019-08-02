أ.ف.ب: مقتل اربعة متظاهرين برصاص الشرطة السودانية في الخرطوم

قتل أربعة متظاهرين سودانيين اليوم، بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، مع مشاركة الآلاف في تظاهرات في ارجاء البلاد تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب الاثنين في الأُبيّض في وسط البلاد.
في موازاة ذلك، بدأ المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاج جلسة تفاوض مساء الخميس لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية. وأكّد المفاوض في حركة الاحتجاج ساطع الحاج في اتصال مع وكالة فرانس برس "بدأنا للتو جلسة المفاوضات" مع المجلس العسكري في فندق كورنثيا على النيل.
ووقّع قادة الجيش وقادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في 17 تموز/يوليو بالأحرف الأولى "إعلانا سياسيا" لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تقود البلاد لمرحلة تستمر 39 شهرا، ما يمثل أحد المطالب الرئيسية للمحتجين.
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