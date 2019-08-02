شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوسطية: مصر حققت نجاحا كبيرا فى القضاء على الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صبرة القاسمى، المنسق العام للجبهة الوسطية والخبير فى الحركات الإسلامية، إن مصر حققت ناجحا كبيرة فى القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أن مصر قادرة على التصدى للإرهاب بكل قوة وحزم، والقضاء عليه بشكل كامل، بشرط تكاتف الشعب ودعمه لأجهزة الدولة.

ودعا "القاسمى"، جموع المواطنين إلى دعم أجهزة الدولة فى حربها على الإرهاب. قائلا: "على كل فرد من أفراد الشعب المصرى دعم أجهزة الدولة فى الحرب على الإرهاب"، موضحا أن مصر في الوقت الحالى تشهد تقدما ملموسا بسبب المشروعات القومية والاستقرار الأمنى.