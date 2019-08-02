شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر قطر يكشف: عضو بالكونجرس الأمريكى يجند زملاءه لصالح الحمدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل تنظيم الحمدين شراء أصحاب النفوس والذمم الضعيفة بأمواله الملوثة؛ طمعاً فى نيل رضا أصحاب القرار الأمريكى إلى صفه، من خلال عمليات الضغط التى يقوم بها بعض الجماعات نيابة عنه؛ لحماية عرش الأمير الصغير من التهديدات التى تحاك له؛ نتيجة لسياساته التآمرية التى يكيلها ضد أشقائه العرب والعالم؛ بفضل دعمه المتواصل للجماعات الإرهابية.

وذكر موقع مباشر قطر أن صحيفة "ديلى بيست" الأمريكية فضحت فى تقرير لها محاولات عدد من أعضاء الكونجرس السابقين الانضمام إلى جماعات الضغط الأمريكية؛ للعمل لصالح النظام القطرى.

الصحيفة ذكرت أنه فى صيف عام 2018 حاول جون موران عضو الكونجرس تجنيد زملائه السابقين؛ للضغط على الدول العربية بأوامر من حكومة قطر؛ لتخفيف القيود المفروضة على السفر بينهم بين والدوحة، حيث توصل "موران" إلى هدفه عبر موافقة ما لا يقل عن عشرة من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

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ونوهت "ديلى بيست" بأن "موران" هو واحد من ضمن 17 عضوًا على الأقل فى الكونجرس مسجلين كوكلاء فى الولايات المتحدة، يعملون لصالح الحكومات الأجنبية مقابل الأموال.

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة موران التى يقوم بها من أجل تجنيد أعضاء الكونجرس الأمريكى هى إحدى سياسات النظام القطرى، وهى شراء ذمم المسئولين وأصحاب القرار فى العالم بأمواله الملوثة؛ لتحسين صورته المشوهة.