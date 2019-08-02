محمد اسماعيل - القاهرة - محافظات – الخليج 365: أطلق اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، إشارة البدء ماراثون دراجات هوائية لطلاب المرحلة الإعدادية بنين وبنات، في ميدان عبد المنعم رياض بالغردقة. وقال المحافظ إن المؤتمر الذي يأتي بهدف تنشيط السياحة وتصدير صورة إيجابية عن مدينة الغردقة، نظمه مجلس أمناء محافظة البحر الأحمر بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم. وانطلق الماراثون من ميدان الشهيد عبد المنعم رياض بمدينة الغردقة، مرورًا بشوارع وسط مدينة الغردقة حتى ممشى النصر، بمشاركة عشرات الطلاب من مختلف الأعمار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماراثون لطلاب الإعدادية بالدراجات الهوائية في الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.