ترامب: لا مشكلة لدي مع إطلاق كوريا الشمالية صواريخ قصيرة المدى

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن عمليات الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية الأخيرة لا تمثل مشكلة بالنسبة إليه.
ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله "هذا لا يمثل مشكلة بالنسبة إلي.. سنرى ما سيحدث، لكن الصواريخ القصيرة المدى شائعة للغاية".
وأطلقت كوريا الشماليّة مقذوفات غير محددة قصيرة المدى، بحسب ما نقلت وكالة (يونهاب) للأنباء الكوريّة الجنوبية عن مصدر عسكري.
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