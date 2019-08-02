"العروسة في الإعدادية".. طلب أم تجهيز ابنتها يكشف حالة زواج مبكر بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لا تزال محافظة كفر الشيخ تعاني خلال الفترة الأخيرة من تعدد حالات الزواج المبكر والتي رصد خط نجدة الطفل العديد منها، كما حدث مع الطفلة "ش.م.أ" الطالبة في الصف الثالث الإعدادي.

ورصدت لجنة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي في كفر الشيخ، أمس الخميس، حالة زواج مبكر لطفلة في الصف الثالث الإعدادي، وتقيم بمدينة سيدي غازي، وذلك بعد تحديد موعد زواجها، دون بلوغها السن القانوني.

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تبين من البلاغ الوارد لخط نجدة الطفل والذي حمل رقم 158537 / 18 أن العروس تدعى "ش.م.أ.ا"، 15 سنة، في الصف الثالث الإعدادي، والعريس يدعى "م.ب.ع"، ويقيمان بمدينة سيدي غازي، ومحدد موعد زفافهما في شهر سبتمبر القادم، حيث جرى رصد الحالة إثر تقديم والدة الطفلة طلبًا لإحدى الجمعيات الخيرية بخصوص تجهيز ابنتها بعد اقتراب موعد زفافها.

وفي السياق أكد المهندس صبري عبد المنعم، منسق عام حماية الطفل بديوان عام محافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه شكل لجنة برئاسته، وتحت إشراف هاني الصنفاوي، رئيس مدينة سيدي غازي، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل، وضمت في عضويتها رشا عمر، مدير لجنة حماية الطفل بسيدي غازي، وعبد الغفار عبد الله، مدير الشئون الاجتماعية، والأخصائي الاجتماعي باللجنة، وذلك لعمل بحث حالة بالواقعة.

الجدير بالذكر أن خط نجدة الطفل رصد خلال الفترة الماضية العديد من حالات الزواج المبكر لفتيات لم يبلغن السن القانونية للزواج، وجرى التعامل معها وفقًا للقانون.