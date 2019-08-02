صحف الكويت تبرز تصريحات " السيسي " حول دعم مصر لجهود السلام وفق "حل الدولتين"

أبرزت الصحف الكويتية الصادر، اليوم الجمعة، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير بالقاهرة أمس، حول دعم مصر لجهود السلام وحل القضية الفلسطينية وفق "حل الدولتين".

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، تحت عنوان (السيسي لكوشنير: ندعم جهود السلام وفق "حل الدولتين")، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد خلال استقباله كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والمبعوث الخاص للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات، دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدما بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقا للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة

دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.وأشارت إلى أن الرئيس السيسي اكد – خلال اللقاء – حرص مصر على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة، وما تمر به من أزمات متعددة، مضيفة أن كوشنر ثمن الدور المهم والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر، لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف.ولفتت إلى أن كوشنر استعرض مع الرئيس السيسي الاتصالات التي تقوم بها واشنطن للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكدا الأهمية البالغة التي توليها الولايات المتحدة للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كل الأطراف المعنية في هذا الخصوص.من جانبها، قالت صحيفة "الجريدة"، تحت عنوان (كوشنر سمع في القاهرة تمسكا بـ"حل الدولتين")، إن الرئيس السيسي أكد خلال لقائه كوشنير، أن القاهرة تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار، وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط.وأضافت أن كوشنر بدوره استعرض الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأمريكي مع مختلف الأطراف بالمنطقة، سعيا للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المهم لمصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكل صوره، وبالنجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.بدورها، قالت صحيفة "السياسة"، تحت عنوان (السيسي: مصر تدعم الجهود الرامية لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية)، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.ونقلت عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله، إن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء، قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى الحرص على الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأمريكية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.