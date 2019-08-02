روسيا تدعو أمريكا والناتو إلى إعلان تجميد نشر الصواريخ

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تدعو الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو إلى حذو حذوها وإعلان تعليق نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وفي معرض حديثه عن عودة روسيا مجددا إلى المشاركة في الاتفاقات حول التحكم في مثل هذه الأنظمة الصاروخية، أكد ريابكوف في حوار مع وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه "لا أحد يزيح قضية الاتفاقيات من على طاولة المفاوضات. نحن لا ندعو الأمريكيين لإجراء محادثات

جديدة. لقد كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضحا بشأن ذلك في تصريحاته يوم 2 فبراير من هذا العام".وتابع قائلا "دعونا الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى لتقييم إمكانية إعلان تجميد نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كما فعلنا، إذ أعلن بوتين عن ذلك وقال إن روسيا سوف تمتنع عن نشر هذه الأنظمة ... إذا توقفت واشنطن عن نشر معداتها في مناطق معينة".كانت الولايات المتحدة، أعلنت في 2 فبراير الماضي، انسحابها رسمياً من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987. وهددت الإدارة الأمريكية أيضًا بالخروج من المعاهدة في غضون ستة أشهر إذا لم تمتثل موسكو للمطالب المزعومة الناشئة عن المعاهدة.يشار إلى أن العمل بالمعاهدة التي وقعها عام 1987 عن الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان مع نظيره الروسي ميخائيل جورباتشوف، سينتهي اليوم الجمعة، وذلك بعد أن كانت أمريكا قد بادرت بفسخها، ثم أعلنت روسيا عدم التزامها بها، حيث تتبادل الدولتان اتهامات بالمسؤولية عن إنهاء العمل بالمعاهدة.