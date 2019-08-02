اعتقال نائب الرئيس السابق لجزر المالديف في الهند

أعلن مسئولون في الشرطة وميناء ذوثوكدي، جنوبي الهند، أن السلطات تستجوب أحمد أديب، نائب الرئيس السابق لجزر المالديف، بتهمة دخول البلاد بصورة غير شرعية قادمًا من المالديف على متن زورق.

قال المسئولون، وفقًا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، "إنه تم توقيف

أديب بعد وصوله إلى ذوثوكدي على متن قارب".من جانبها، قالت وزارة الشئون الخارجية في الهند إن أديب لم تكن لديه وثائق سفر صالحة، وبالتالي لا يسمح له بدخول أراضي الهند.يشار إلى أنه صدر بحق أديب حكم بالسجن 15 عامًا عام 2016 بعد إدانته بالتآمر لاغتيال رئيس بلاده عبدالله يمين، كما أدين بتهم فساد وإرهاب بما رفع عقوبته الإجمالية إلى 33 عامًا، لكن القضاء أمر بإعادة محاكمته بالاتهامات ذاتها هذا العام، بعد أن ألغى الإدانات الصادرة ضده بسبب تأثيرات سياسية على محاكمته.