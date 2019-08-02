ماليزيا: اليابان ترغب في مساعدة أطفال الروهينجا في مجال التعليم

قال وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، إن اليابان أعربت عن رغبتها في مساعدة أطفال أقلية الروهينجيا المسلمة في ماينمار في مجال التعليم.
وأضاف سيف الدين،في تصريح لوكالة أنباء برناما الماليزية، اليوم الجمعة، إنه "يمكن لماليزيا أن تتباحث مع اليابان في هذا الصدد،
وأضاف وزير الخارجية الماليزي أنه تواصل مع نظيره الياباني تارو كونو لبحث أفضل طريقة لمساعدة أطفال الروهينجا.
تجدر الإشارة إلى أن حملة عسكرية شنتها ميانمار عام 2017 دفعت أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى الفرار إلى بنجلاديش المجاورة. وقال محققو الأمم المتحدة إن الحملة شملت أعمال قتل جماعي واغتصابا جماعيا وحرقا عمدا وتم إطلاقها بنية "الإبادة الجماعية".
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