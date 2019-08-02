استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود من قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة

قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا، وأصيب 3 من جنوده، في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة.

أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيًا عبر حدود قطاع غزة باتجاه إسرائيل ليلًا، وأطلق النار على الجنود، مما أدى إلى

إصابة 3 منهم بجروح ومقتل الفلسطيني.

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وخلال هذا الحادث أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحماس في غزة، وفق ما ذكر بيان للجيش.

وقال الجيش إن ضابطًا وجنديين

أصيبوا بجروح طفيفة عند قيام الفلسطيني، الذي جاء من خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإطلاق النار.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "الفلسطيني ألقى قنبلة واحدة على الأقل، وقتل على يد الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنطقة"، مؤكدًا أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها على موقع لحماس ردًا على الهجوم.