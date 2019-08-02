قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا، وأصيب 3 من جنوده، في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن فلسطينيًا عبر حدود قطاع غزة باتجاه إسرائيل ليلًا، وأطلق النار على الجنود، مما أدى إلىإصابة 3 منهم بجروح ومقتل الفلسطيني.
وخلال هذا الحادث أطلقت دبابة إسرائيلية النيران على مركز عسكري لحماس في غزة، وفق ما ذكر بيان للجيش.
وقال الجيش إن ضابطًا وجنديينأصيبوا بجروح طفيفة عند قيام الفلسطيني، الذي جاء من خان يونس جنوبي قطاع غزة، بإطلاق النار.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "الفلسطيني ألقى قنبلة واحدة على الأقل، وقتل على يد الجنود الإسرائيليين الذين وصلوا إلى المنطقة"، مؤكدًا أن دبابة إسرائيلية أطلقت نيرانها على موقع لحماس ردًا على الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد فلسطيني وإصابة 3 جنود من قوات الاحتلال على حدود قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.