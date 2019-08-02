"الانتقالي السوداني": احتجاز 9 جنود على خلفية أحداث الأبيّض

قال متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان، اليوم الجمعة، إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع، فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.

وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيّض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

وكشف المجلس العسكري الانتقالي، أمس الخميس، أنه تم التعرف على مرتكبي حادثة مدينة الأبيض التي استشهد فيها 5 بجانب وفاة آخر الخميس بالخرطوم، في تصريحات أوردتها وكالة السودان للأنباء (سونا).

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وقال الفريق أول ركن جمال الدين عمر محمد إبراهيم، عضو المجلس العسكري الانتقالي رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس، خلال البيان الذي أصدرته اللجنة الخميس، بمدينة إن القوة التي كانت تحرس البنك السوداني الفرنسي هي التي قامت بإطلاق الرصاص الحي مما أدى إلى الخسائر المؤسفة التي تمثلت في 5 شهداء إضافة إلى شهيد آخر توفي الخميس بالخرطوم.