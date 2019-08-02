كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب رئيس الوزراء البريطاني الجديد يتلقى أول هزيمة انتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أول هزيمة منذ أن أصبح رئيساً للوزراء الأسبوع الماضي، حيث خسر حزب المحافظين الذي يتزعمه مقعداً حاسماً في انتخابات فرعية جرت يوم الخميس.

وفازت جين دودز، من حزب الديمقراطيين الأحرار المناهض لبريكست، على منافسها المحافظ كريس ديفيز، بمقعد بريكون ورادنشاير في ويلز بفارق 4.5%.

كما فاز حزب بريكست الجديد للسياسي المخضرم نايغل فاراج، على حزب العمال وحل في المركز الثالث، في صفعة لثاني أكبر الأحزاب في بريطانيا.

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وقالت دودز بعد إعلان فوزها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إن "التصرف الأول لي كنائبة برلمانية عندما أصل إلى ويستمنيستر هو العثور على السيد بوريس جونسون في أي مكان كان وأقول له رسالة واضحة للغاية هي: توقف عن اللعب بمستقبل مجتمعاتنا واستبعد الخروج بدون اتفاق الآن".

يشار إلى أن جونسون من أبرز منتقدي اتفاق الانسحاب الذي أبرمته بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في عهد رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرغب في أن تعيد بروكسل فتح الباب للمفاوضات.

وقال جونسون مراراً إنه سيترك التكتل بدون اتفاق إذا تعذر التوصل لاتفاق بحلول 31 أكتوبر المقبل.