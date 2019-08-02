كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفلسطينيون يستعدون لدعم وادي الحمص في الجمعة الـ69 من مسيرات العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك الفلسطينيون اليوم في الجمعة الـ69 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وتأتي المسيرات هذا الاسبوع دعما لاهل القدس المهدمة بيوتهم في صور باهر على يد الاحتلال بعنوان جمعة "مجزرة وادي الحمص.

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ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في فعاليات الجمعة 69.

كما طالبت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة للتصدي لعربدة المستوطنين وعدم السماح لجرافات الاحتلال بهدم منازل المواطنين وتجريف المزروعات هناك.

ودعت الهيئة الى استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة المحاصر ونتطلع الى انتقالها لكافة ساحات التواجد الفلسطيني .