كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين جراء انفجاران في بانكوك تزامناً مع قمة آسيان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انفجرت قنبلتان صغيرتان على الأقل في بانكوك اليوم الجمعة، تزامناً مع انعقاد قمة إقليمية يحضرها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح.

وتم إبلاغ رئيس الوزراء برايوت تشان او تشا "بحادثتي التفجير وأمر بإجراء تحقيق فوري"، بحسب المتحدث باسم الحكومة التايلاندية نارومون بينيوسيوات التي قالت إنه "تم تشديد الإجراءات الأمنية، ويٌطلب من الناس عدم الذعر".

وأصيبت امرأتان بجروح في أحد الانفجارين قرب وسط المدينة، بحسب ما قال مركز الإسعاف إيراوان.

وأدى الانفجار الثاني إلى تحطم الزجاج قرب أحد الأبراج الشهيرة وسط المدينة، بحسب شرطة الطوارئ.

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وهرع خبراء تفكيك المتفجرات إلى برج ماهاناركون المملوك من مجموعة كينغ باور التي تضم نادي ليستر سيتي بين أصولها.

ووردت تقارير غير مؤكدة عن العثور على عدة عبوات أخرى في أنحاء المدينة.

ووقع التفجيران قبيل خطاب لبومبيو الذي انضم إلى اجتماع وزراء الخارجية الآسيويين.

وحضت الحكومة وسائل الإعلام على عدم نشر تكهنات حول دوافع التفجيرين.

ويأتي ذلك بعد أسابيع على تولي زعيم المجلس العسكري السابق برايوت مهامه على رأس حكومة مدنية، ما أثار انتقادات بين العديد من المدافعين عن الديموقراطية في المملكة ذات الانقسامات السياسية.