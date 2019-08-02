أمريكا تتبرع للمغرب بطائرات “C-130H” لتعزيز أسطوله من النقل الجوي العسكري

أعلنَ لدى الكونجرس الأمريكي ووكالة التعاون والدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستتقدم بمنح المغرب طائرتين من طراز C-130H كجزء من برنامج المساعدة العسكرية الذي تقدمه الولايات المتحدة للمغرب، وستُساعد الطائرتين القوات الجوية المغربية في لتلبية احتياجاتها الملحة وفقا ما أعلنت مصادر أمريكية.

الطائرات الأمريكية الجديدة الممنوحة للمغرب ستُضاف إلى الأسطول الحالي لهذه الطائرات في سلاح الجو المغربي والذي يمتكله المغرب مسبقًا من طرف الجانب الأمريكي ومنها 15 طائرة توجد منذ عام 2011 تحث الصيانة المكثفة وترابط بالقاعدة الجوية المغربية الثالثة، وتُصنف هذه الطائرات في خانة الطائرات العتيقة إذ صنعت في عام 1950 وطارت لأول مرة في عام 1954.

وقال موقع ” defense” الإسباني المتخصص في السلاح العسكري إن أغلب هذه الطائرات جرى تقديمها لإعادة التأهيل في الأردن ورومانيا والإمارات العربية المتحدة واليونان، مشيرًا إلى أنه في المستقبل القريب، ستتكلف الشركة البلجيكية SABCA MAROC والتي يوجد مقر فرعها بالدار البيضاء، بإصلاح وصيانة هذه الطائرات العسكرية، وأفاد المصدر ذاته أن الشركة البلجيكية ستتكلف أيضًا بإصلاح الطائرات المقاتلة f-16s.

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طائرة C-130 في سلاح الجو المغربي

وفي عام 1974، تلقى المغرب أول مجموعة من ست طائرات من طراز C-130 من الولايات المتحدة، وفي أواخر التسعينيات كان أسطول المغرب من هذه الطائرات يتكون من 19 طائرة، بما في ذلك طائرات مزودة بأجهزة المراقبة EC-130H وتحطمت إحداهما في عام 2011، مما أسفر عن مقتل 80 جنديًا وعائلاتهم، وتحطم اثنين من صهاريج طراز KC-130H لنقل الوقود للطائرات المقاتلة.

وتخطط القوات الجوية المغربية لاستبدال بعض طائراتها من طراز C-130H بأحدث نسخة من طراز C-130J، وهي طائرة مختلفة تمامًا، لا سيما فيما يتعلق بالالكترونيات والمحركات. وتُعتبر النسخة الأكثر تقدمًا من C-130H الشائعة، مع التكنولوجيا المتطورة ومتطلبات الدعم والتشغيل وبتكاليف أقل من C-130H.