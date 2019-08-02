نقطة نظام.. «زعامة» المغاربة تزداد بعد كل خطاب ملكي

منسوب الجرأة الذي أصبح يطبع تعليقات المغاربة، في العالم الافتراضي أو الواقعي، على الخطب الملكية، هو مؤشر لا أعتقد أن المؤسسة الملكية تغفله أو لا تأخذه بعين الاعتبار في سيرها «على طريق الملكية البرلمانية»، كما وعد بذلك المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، حيث سيتراجع النقد بتوقف التنفيذ.

لكن، قبل ذلك، فإن «زعامة» المغاربة التي تزداد، خطابا بعد خطاب، في انتقاد السياسات الملكية، تغذيها أيضا التصريحات المتغابية لبعض الزعماء السياسيين، خصوصا أولئك الذين يعتقدون أنهم يُعلون من صورة الملكية بنسب كل الإصلاحات والمبادرات، بما في ذلك التي تأتي من الحكومة، إلى الملك، متناسين أن فشل تلك المشاريع أو حتى تأخر إنجازها، العادي، يجعل المؤسسة الملكية في موضع انتقاد عن أمور لا يد لها فيها.

الأهم من هذا وذاك، هو تعايش المؤسسة الملكية مع النقد الشعبي وقبولها به، في الوقت الذي نجد فيه جمهوريات غير بعيدة عنا، مثل مصر، يعني فيها انتقاد رئيس الجمهورية الخيانة الوطنية أو السجن.