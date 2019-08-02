باريس سان جيرمان يحدد موعد حسم مصير نيمار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يواصل اللعب مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وسيرحل عن صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية، إلى أن نجم السيليساو لن يستمر بالنادي الباريسي الذي يدرس الوضع وحدد العاشر من آب/أغسطس الجاري كحد أقصى للبت في مستقبل اللاعب صاحب الـ27 عاما.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن برشلونة، فريق نيمار السابق، عرض خفض سعر لاعبيه، البرازيلي فيليب كوتينيو والكرواتي إيفان راكيتيتش، في صفقة التبادل مع بي إس جي.
لكن هذا الخيار لا يناسب إدارة نادي العاصمة الفرنسية الذي يفضل الحصول على مبلغ نقدي مقابل نيمار ويرغب في الحصول عليه هذا الصيف وليس على دفعات.
واختار باريس سان جيرمان العاشر من آب/أغسطس لتحديد مصير اللاعب، كونه يتزامن مع انطلاق موسم الدوري الفرنسي.
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