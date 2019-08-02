مكالمة صوتية منذ 1971: ريغان يوصف الأفارقة بالـ"قردة" ونيكسون يضحك!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مجلة هذا الأسبوع عن تسجيل صوتي سُجل عام 1971 لرونالد ريغان، الذي كان حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت، ويمكن فيه سماع ريجان وهو يسخر من مندوبين أفارقة لدى الأمم المتحدة ويصفهم بأنهم "قردة" في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.

وجاء التسجيل، الذي لم يُكشف عنه النقاب من قبل، في أعقاب خطوة الأمم المتحدة لطرد تايوان وهو ما عارضته الولايات المتحدة.

وسُمع ريغان في التسجيل يقول "أن ترى هؤلاء القردة من تلك الدول الأفريقية، اللعنة عليهم... ما زالوا لا يرتاحون لارتداء الأحذية" ودفع ذلك نيكسون للضحك.

ونشرت المحادثة مجلة "أتلانتيك" هذا الأسبوع. وكتب التقرير تيم نافتالي وهو أستاذ تاريخ بجامعة نيويورك ومدير سابق لمكتبة نيكسون الرئاسية.

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وبعد وفاة ريغان عام 2004 نجح نافتالي في حمل الأرشيف الوطني الأميركي على إتاحة التسجيلات كاملة.

وقال نافتالي لصحيفة واشنطن بوست "كانت أسوأ مما توقعت" وأضاف "كان امتزاج هذه الإهانة التي أوردها ريغان ثم تكرار نيكسون لها ليس مرة واحدة بل مرتين في أحاديث لاحقة".

وترك نيكسون السلطة عام 1974 وكان الرئيس الأميركي الوحيد الذي قدم استقالته في مواجهة عزل شبه مؤكد بعد فضيحة ووترجيت. وتوفي في أبريل نيسان 1994.

وتولى ريغان منصب حاكم كاليفورنيا في الفترة من 1967 إلى 1975 وأصبح رئيسا للولايات المتحدة من 1981 حتى 1989 وتوفي عام 2004.