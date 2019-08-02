ألفيس ينتقل للعب في الدوري البرازيلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرازيلي داني ألفيس انتقل للعب بشكل رسمي مع فريق ساو باولو البرازيلي، وقد وقع على العقد رسميا اليوم الجمعة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي البرازيلي فإن اللاعب صاحب الـ36 عامًا وقع على عقد انضمامه إلى ساو باولو حتى كانون أول/ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن يرتدي ألفيس القميص رقم 10 مع ساو باولو في الموسم الجديد، بعد أن خاض رحلة كبيرة في أوروبا خلال السنوات الماضية رفقة إشبيلية وبرشلونة ويوفنتوس وسان جيرمان.

يشار إلى أن داني ألفيس رحل رسميًا في الصيف الحالي، عن صفوف سان جيرمان بعد انتهاء عقده، وبالتالي انضم إلى ساو باولو في صفقة مجانية.

ونجح ألفيس مؤخرًا في قيادة المنتخب البرازيلي للتتويج ببطولة كوبا أمريكا 2019، التي أقيمت على أرض راقصي السامبا.