حوادث الطرق: مصرع شابين قرب القدس والبحر الميت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب (25 عاما) مصرعه في حادث طرق على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، شمال القدس. كما لقي شاب (26 عاما) وأصيب آخر (31 عاما) بانقلاب سيارة فلسطينية على شارع رقم 90 قرب البحر الميت، صباح اليوم الجمعة.

الحادث قرب القدس، اليوم

وفي التفاصيل، تلقى مركز "نجمة داوود الحمراء" بلاغا مفاده وقوع حادث طرق على شارع رقم 437، قرب بلدة حزمة، وتوجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاش شاب (25 عاما)، وصفت حالته بالحرجة، وتم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى "هداسا" وهناك تم إقرار وفاته متأثرا بإصابته الحرجة.

ووفقا لمركز "نجمة داوود الحمراء" فقد تلقى بلاغا مفاده انقلاب سيارة فلسطينية وبداخلها راكبين، إلى جانب الطريق، على شارع رقم 90، قرب البحر الميت وجنوب مستوطنة "تومر". ووصل طاقم من المسعفين والمضمدين إلى مكان الحادث، وتم إقرار وفاة شاب (26 عاما)، فيما أصيب آخر (31 عاما) بجروح متوسطة.

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وفتحت الشرطة ملفين للتحقيق في ملابسات الحادثين.

يذكر أن حوادث الطرق القاتلة تزداد بصورة خطيرة، وقد لقي الشاب عزمي ماهر منصور (24 عاما) من مدينة الطيرة مصرعه، في حادث طرق ذاتي، صباح اليوم الجمعة.