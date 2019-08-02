إحذري كعكة الأرز... فهي تسمم بشرتك وتشوه جمالك!

تلجأ عارضات الأزياء وعدد كبير من النساء في العالم إلى كعكة الأرز ويضفنها إلى نظامهنّ الغذائي بهدف الحفاظ على الرشاقة وخسارة الوزن. فهذا النوع من الطعام لا يحتوي على الدهون وهو قليل السعرات الحرارية.

وكانت قد أكدت الدراسات العلميّة في السابق، أنّ كعكة الأرز ليست صحّية لافتقارها للبروتينات والألياف التي يحتاجها الجسم إضافة إلى احتوائها على مادّة الزرنيخ أو Arsenic. هذه المادّة إذا وجدت بكثرة في النظام الغذائي تؤدّي إلى أمراض خطيرة مع الوقت كالسرطان.

مخاطر الـRice Cake لا تتوقّف عند الناحية الصحّية إذ يمكن أن تطال البشرة أيضاً، فقد تبيّن أنّها تسمّمها وتؤدّي إلى تلفها. كيف؟

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كما سبق وذكرنا، كعكة الأرز لا تحتوي على الدهون وهي قليلة الوحدات الحرارية، لكنّها في المقابل لا تحتوي على الألياف والبروتينات وهي كأيّ طعام "أبيض" مشتقّ من الكربوهيدرات التي يحوّلها الجسم إلى سكّر.

تجدر الاشارة الى ان كثرة السكّر في الدم تؤدّي إلى التصاق الجلوكوز بالبروتين الموجود في الكولاجين الذي من شأنه أن يبقي البشرة مشدودة وشابّة. هذا الأمر بدوره يساهم في تشكيل جزيئات مدمّرة للكولاجين تدعى AGE أو Advanced Glycation End. هذه الجزيئات تجعل الكولاجين والألياف الموجودة في البشرة صلبة وتيبّسها ممّا يسبّب التجاعيد، الخطوط الرفيعة والبقع الداكنة وأحياناً البثور.

من هنا، يُنصح بعدم الإفراط في تناول كعكة الأرزّ أو اللجوء إليها يومياً، فهي غير صحّية إن كان ذلك لبشرتكِ وجسمكِ.



