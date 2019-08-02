أمل وجورج كلوني يثيران الجدل من جديد... فما القصة؟ (صور)

تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة التقطت للمحامية لبنانية الأصل أمل كلوني اثناء تمضيتها إجازة برفقة زوجها النجم العالمي جورج كلوني في مدينة فينيسيا في إيطاليا. ورصدتهما عدسات مصوري الباباراتزي وهما يتوجهان لتناول العشاء مع بعض أصدقائهما. ولفتت الأنظار بسيرها حافية القدمين حاملة حذاءها بيدها وقد ارتدت فستاناً قصيراً باللون الوردي. وبذلك يكون كلوني قد نفى بطريقة غير مباشرة كل الشائعات التي طالتهما في وقت سابق وتطرقت الى قرب إنفصالهما. Advertisements





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