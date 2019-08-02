هل تعلم أن أكل تفاحة واحدة ينقل إلى جسمك 100 مليون ميكروب؟

توصل دراسة جديدة إلى أنه مع كل تفاحة نأكلها يدخل إلى جهازنا الهضمي أكثر من 100 مليون ميكروب، لكن ما هي أثار ذلك على أجسامنا؟ وهل يشكل خطرا على حياتنا؟
الدراسة، والتي نُشرت بمجلة فرونتييرس إن مايكروبيولوجيFrontiers in Microbiology المتخصصة في أبحاث الأحياء الدقيقة، أوضحت أن هذه البكتيريا تتركز بشكل خاص في بذور التفاحة ولُبها.
وشرحت الباحثة أن القيام بغلي الأطعمة يقتل معظم هذه الجراثيم، ولهذا أن ما يتناوله الإنسان من فاكهة وخضروات بدون طهي يعتبر مصدرا بالغ الأهمية للبكتيريا المفيدة للمعدة.
ويطمح الباحثون أن تكون خطوتهم القادمة هي دراسة إلى أي مدى التنوع في البكتريا بالطعام يؤدي إلى تنوع الميكروبات بالأمعاء بما يحقق فوائد صحية.
وقالت المشرفة على الدراسة بيرجت فاسيرمان، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية: "الميكروبات والمواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الطعام يمكنها يوما ما أن تكون جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والمعادن ضمن المعلومات المدونة على أغلفة المنتجات الغذائية لإرشاد المستهلك".
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