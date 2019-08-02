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هل تعلم أن أكل تفاحة واحدة ينقل إلى جسمك 100 مليون ميكروب؟

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توصل دراسة جديدة إلى أنه مع كل تفاحة نأكلها يدخل إلى جهازنا الهضمي أكثر من 100 مليون ميكروب، لكن ما هي أثار ذلك على أجسامنا؟ وهل يشكل خطرا على حياتنا؟
أظهرت دراسة حديثة أن التفاح يحمل كما ضخما من البكتيريا، حيث قام فريق من الباحثين بجامعة جراتس للتكنولوجيا والهندسة في النمسا بقياس حجم ما تحمله التفاحة الواحدة من البكتيريا، وتوصلوا إلى نتيجة أنها تحتوي على أكثر من 100 مليون من البكتيريا.

الدراسة، والتي نُشرت بمجلة فرونتييرس إن مايكروبيولوجيFrontiers in Microbiology المتخصصة في أبحاث الأحياء الدقيقة، أوضحت أن هذه البكتيريا تتركز بشكل خاص في بذور التفاحة ولُبها.

 

وأكدت جابريله برج، المشاركة في الإشراف على الدراسة، على أهمية البكتيريا التي نتناولها عبر غذائنا حيث قالت: "البكتيريا والفطريات والفيروسات الموجودة في الغذاء تعيش فترة موقتة في أمعائنا مما يعني أن هذه الأحياء الدقيقة مهمة للوسط الجرثومي المعوي".

وشرحت الباحثة أن القيام بغلي الأطعمة يقتل معظم هذه الجراثيم، ولهذا أن ما يتناوله الإنسان من فاكهة وخضروات بدون طهي يعتبر مصدرا بالغ الأهمية للبكتيريا المفيدة للمعدة.

 

وأجرى الباحثون من خلال الدراسة مقارنة بين التفاح العضوي المزروع بدون استخدام أسمدة أو مبيدات صناعية، والتفاح التقليدي العادي غير العضوي، وتبين للباحثين أن التفاح الطازج المزروع بشكل عضوي يحتوي في المتوسط على تجمعات بكتيرية أكثر تنوعا، مما يجعله أفضل للأمعاء مقارنة بالتفاح العادي غير العضوي.

ويطمح الباحثون أن تكون خطوتهم القادمة هي دراسة إلى أي مدى التنوع في البكتريا بالطعام يؤدي إلى تنوع الميكروبات بالأمعاء بما يحقق فوائد صحية.

وقالت المشرفة على الدراسة بيرجت فاسيرمان، وفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية: "الميكروبات والمواد المضادة للأكسدة التي يحتوي عليها الطعام يمكنها يوما ما أن تكون جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والمعادن ضمن المعلومات المدونة على أغلفة المنتجات الغذائية لإرشاد المستهلك".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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