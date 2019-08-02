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رويترزالجمعة 2019/8/2 10:30 ص بتوقيت أبوظبي
جانب من مظاهرات بالسودان - أرشيفية
قال متحدث باسم المجلس العسكري بالسودان، الجمعة، إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص أحداث العنف الأخيرة في مدينتي أم درمان والأبيض.
وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التي وقعت بالأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.
وكان المجلس العسكري بالسودان أعلن، الخميس، عن توقيف 7 أفراد يتبعون لقوات الدعم السريع المتهمين بالتورط في مقتل عدد من الأشخاص بمدينة الأبيض غربي البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السودان تحتجز 9 جنود جدد على خلفية أحداث الأبيض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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