الراعي يفتتح "منتدى بكركي" الاجتماعي الاقتصادي في بكركي

افتتح ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ منتدى ​بكركي​ الاجتماعي الاقتصادي، الذي تنظمه ​المؤسسة البطريركية المارونية​ العالمية للإنماء الشامل في بكركي.

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