دار الفتوى تعلن أن أول أيام عيد الأضحى سيكون في يوم الأحد 11 آب الحالي

أعلنت ​دار الفتوى​ في ​الجمهورية​ اللبنانية أن "الوقوف في عرفة في التاسع من شهر ذي الحجة يوافق يوم السبت العاشر من شهر آب الجاري، وعليه فان يوم الأحد العاشر من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1440هـ هو أول أيام ​عيد الأضحى​ المبارك، الموافق الحادي عشر من شهر آب لعام 2019م".

وهنأت دار الفتوى في بيان حجاج بيت الله الحرام، متمنية لهم طحجاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفورا، وتهنئ المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعاً بكل خير وامن وسلام واستقرار".

وأوضحت أن مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، سيغادر صباح غد ​بيروت​ متوجها الى المملكة العربية ​السعودية​ لأداء مناسك الحج يرافقه رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي تلبية لدعوة رسمية من المراسم الملكية السعودية.

وسيؤدي أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية ​الشيخ أمين الكردي​ صلاة وخطبتي عيد الأضحى المبارك عند الساعة السادسة وخمسة وأربعين دقيقة صباح يوم الأحد 11 آب الجاري في مسجد خاتم الأنبياء والمرسلين محمد الأمين صلى الله عليه وسلم في ​وسط بيروت​.