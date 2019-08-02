قوى الأمن: موقوف في رومية يعترف بقتل عمّته بعد أن كان قد قتل والدته وزوجته

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "عند الساعة 17.00 من تاريخ 29/3/2017 عُثر على المدعوة عَليا ابراهيم رضا (مواليد عام 1939) جثة هامدة داخل منزلها في ​بلدة شحور​ الجنوبية، من خلال الكشف الذي أجراه الطبيب الشرعي على الجثة، آنذاك، تبيّن أن الوفاة قد حصلت منذ أكثر من /48/ ساعة، وانه لا توجد آثار عنف على الجثة، وأن الوفاة ناتجة عن نوبة قلبية. ولم يرغب أقارب المتوفاة بالادعاء ضدّ أحد، معتبرين بأن الوفاة قضاءً وقدراً. وقد أُقفِل التحقيق، وأودع ​القضاء​ المختص".

وأوضحت المديرية أنه "من خلال عمليات التحليل ومقاطعة المعلومات التي كانت تجريها ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي على الملفات الجنائية الهامة، وبخاصةٍ ​جرائم القتل​، حامت الشبهات حول المدعو: ع. ر. (مواليد عام 1972، لبناني) بقتل عليا رضا وهو ابن شقيق المتوفاة وقد أوقفته شعبة المعلومات في وقتٍ سابق لإرتكابه جريمتين: الأولى بتاريخ 6/4/2017 قتل رجل وزوجته طعنا في محلة ​الدامور​، والثانية بتاريخ 12/7/2018 قتل والدته في محلة ​الطريق الجديدة​. على أثر ذلك، ومن خلال تكثيف الجهود الاستعلامية عن الموقوف المذكور، ولا سيّما فيما يتعلق بملف وفاة عمته، تبيّن أنه قام بزيارتها قبل عدّة أيام من تاريخ اكتشاف وفاتها".

ولفتت الى أنه "بتاريخ 31/7/2019 ومن خلال التحقيق مع المشتبه به –الموقوف في سجن روميه-اعترف بأنه أقدم على قتل عمته داخل منزلها، وذلك عن طريق منع التنفّس عنها بواسطة وسادة، نتيجةً لخلاف فوري حصل بينهما. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع القضاء المختص".